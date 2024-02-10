У поєдинку чемпіонату Австралії між Сіднеєм та Сентрал Кост Марінерс стався епічний промах.

Сідней здобув переконливу перемогу над Сентрал Кост Марінерс (3:1), але саме нападник Сіднея Патрік Вуд став автором епічного промаху.

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В середині першого тайму воротар Сентрал Кост невдало зіграв та послизнувся, отримавши пас від захисника. Вуд підхопив м'яч та опинився в кількох метрах перед порожніми воротами, але примудрився пробити повз.

Зазначимо, що Сідней наразі посідає лише 6 місце в чемпіонаті (23 очки), тоді як Сентрал Кост Марінерс другий з 28 пунктами. Щодо Вуда, то 21-річний нападник не вражає результативністю – 1 гол та 2 асисти в 14 матчах цього сезону.

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