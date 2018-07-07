Наінгголан потрапив у ДТП

Новачок міланського Інтера Раджа Наінгголан потрапив у неприємну ситуацію.

30-річний бельгієць потрапив у автокатастрофу на своєму автомобілі Ferrari, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Наінгголан прокоментував перехід в Інтер

За інформацією видання, Наінгголан перебував за кермом Ferrari GtC 4 Lusso по дорозі з Риму в Мілан, не впоравшись з керуванням він врізався в огорожу шосе. Наінголан не постраждав та відбувся переляком.

А от автомобіль бельгійця потребує ремонту на суму більше 50 тисяч євро. Відразу після ДТП Наінгголана відвезли у найближчий салон Ferrari, де йому надали новий транспортний засіб.

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Нагадаємо, Раджа Наінгголан цього літа перебрався з Роми в Інтер. Півзахисник не зміг потрапити до остаточної заявки національної збірної Бельгії на ЧС-2018.