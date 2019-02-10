Наінгголан: Ми уклали договір з Інтером

Півзахисник Інтера Раджа Наінгголан розповів про свої проблеми в клубі.

"Я стараюсь викладатись на повну. Сезон розпочався трохи невдало, оскільки я ніколи не грав на 100%.

Парма – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Були деякі проблеми, і я нічого не міг зробити з футболом, але ми вирішили здійснити чіткий крок із клубом.

Ми уклали договір та працюємо разом. Деталі залишаться за закритими дверима. Я знаю, що припустився деяких помилок і не показував притаманної для себе гри", – сказав Наінгголан Sky Sport Italia.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів