Наингголан: Мы заключили договор с Интером

Полузащитник Интера Раджа Наингголан рассказал о своих проблемах в клубе.

"Я стараюсь выкладываться по полной. Сезон начался немного неудачно, поскольку я никогда не играл на 100%.

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Были некоторые проблемы, и я ничего не мог сделать с футболом, но мы решили совершить четкий шаг с клубом.

Мы заключили договор и работаем вместе. Детали останутся за закрытыми дверями. Я знаю, что допустил некоторые ошибки и не показывал присущей для себя игры", – сказал Наингголан Sky Sport Italia.

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