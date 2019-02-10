toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

Наингголан: Мы заключили договор с Интером

12:03 40 Читати українською
Наингголан: Мы заключили договор с Интером
Раджа Наингголан / ФК Интер

Полузащитник Интера Раджа Наингголан рассказал о своих проблемах в клубе.

"Я стараюсь выкладываться по полной. Сезон начался немного неудачно, поскольку я никогда не играл на 100%.

Парма – Интер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Были некоторые проблемы, и я ничего не мог сделать с футболом, но мы решили совершить четкий шаг с клубом.

Мы заключили договор и работаем вместе. Детали останутся за закрытыми дверями. Я знаю, что допустил некоторые ошибки и не показывал присущей для себя игры", – сказал Наингголан Sky Sport Italia.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

Теги
Раджа Наингголан Раджа Наингголан Интер Интер Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайн
    Україна — 9 фев1492 Динамо – Волеренга: прямая трансляция матча онлайн
1
час
:
57
мин
Тоттенхэм
15:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук