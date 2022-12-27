"Показали топ-виступ у тяжкому матчі. Думаю, наша гра в першому таймі була винятковою. У Астон Вілли були свої моменти, але ми зіграли дуже добре. Мені сподобалося те, що побачив. Ми сказали хлопцям у перерві, де ми можемо зіграти краще. Єдина проблема полягала в тому, що в другому таймі ми раптово пропустили гол.

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Астон Вілла дуже тиснула в домашньому матчі, це нормально. Знали, що так буде, треба просто пережити ці моменти. Могли забити свій третій м’яч значно раніше, але й так нормально. Сподобалося, як ми його забили.

Байчетіч нахабний, наче біс, взагалі не хвилюється. Він просто грає у футбол, може робити це надзвичайно добре. У нього був батько-футболіст, так що гени є, але також і ставлення, обізнаність і відповідний інтелект. Велике задоволення працювати з цими хлопцями", – наводить слова Клоппа BBC.

Додамо, що Ліверпуль переміг Астон Віллу (3:1) в першому поєдинку чемпіонату після завершення ЧС-2022.

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