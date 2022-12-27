Нападник ПСВ та збірної Нідерландів Коді Гакпо продовжить кар'єру в Ліверпулі.

ПСВ і Ліверпуль досягли домовленості про майбутній переход Коді Гакпо. 23-річний нападник негайно вирушить до Англії, де пройде необхідні формальності для завершення переходу, інформує офіційний сайт ПСВ.

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Обидва клуби не стали робити офіційних заяв щодо суми трансферу. "Але це рекордний трансфер для ПСВ", – сказав генеральний менеджер нідерландського клубу Марсель Брандс.

Згідно з Eindhovens Dagblad, ПСВ може замінити Гакпо або форвардом АЗ Єспером Карлссоном, або вінгером київського Динамо Віктором Циганковим.

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