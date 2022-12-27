"Показали топ-выступление в тяжелом матче. Думаю, наша игра в первом тайме была исключительной. У Астон Виллы были свои моменты, но мы сыграли очень хорошо. Мне понравилось то, что я увидел. Мы сказали ребятам в перерыве, где мы можем сыграть лучше. Единственная проблема заключалась в том, что во втором тайме мы вдруг пропустили гол.

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Астон Вилла очень давила в домашнем матче, это нормально. Знали, что так будет, нужно просто пережить эти моменты. Могли забить свой третий мяч гораздо раньше, но и так нормально. Понравилось, как мы его убили.

Байчетич наглый, будто бес, вообще не волнуется. Он просто играет в футбол, может делать это очень хорошо. У него был отец-футболист, так что гены есть, но также и отношение, осведомленность и соответствующий интеллект. Большое удовольствие работать с этими ребятами", – приводит слова Клоппа BBC.

Добавим, что Ливерпуль победил Астон Виллу (3:1) в первом поединке чемпионата после завершения ЧМ-2022.

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