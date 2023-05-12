Керівництво Тоттенхема дуже ретельно вибирає нового наставника для команди.

Лондонці залишаються без головного тренера після прощання з Антоніо Конте. Відтоді Тоттенхем навіть встиг провести рокірування тимчасового наставника. Клуб нарешті починає наводити лад у списку кандидатів.

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Зокрема, Юліан Нагельсманн точно не очолить "шпор", повідомляє The Athletic. Німець навіть не дійшов до етапу переговорів. Схоже, Тоттенхем боїться запрошувати фахівця, якому потрібен абсолютний контроль над усіма процесами. Саме таким був Антоніо Конте.

Зазначається, що у списку лондонців залишилося п'ять тренерів: Луїс Енріке (без роботи), Арне Слот (Фейєнорд), Роберто Де Дзербі (Брайтон), Рубен Аморім (Спортінг), Хабі Алонсо (Байєр).

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