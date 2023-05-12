Лондонцы остаются без главного тренера после прощания с Антонио Конте. С тех пор Тоттенхэм даже успел провести рокировку временного наставника. Клуб наконец-то начинает наводить порядок в списке кандидатов.

Тоттенхэм официально уволил тренера – владелец клуба объяснил свое решение

В частности, Юлиан Нагельсманн точно не возглавит "шпор", сособщает The Athletic. Немец даже не дошел до этапа переговоров. Похоже, Тоттенхэм опасается приглашать специалиста, которому нужен абсолютный контроль над всеми процессами. Именно таков был Антонио Конте.

Отмечается, что в списке лондонцев осталось пять тренеров: Луис Энрике (без работы), Арне Слот (Фейеноорд), Роберто Де Дзерби (Брайтон), Рубен Аморим (Спортинг), Хаби Алонсо (Байер).

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