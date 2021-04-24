Німеччина. Бундесліга, 31 тур

Вольфсбург – Борусія Д – 0:2

Голи: Холанд, 12, 68

Вилучення: Беллінгем, 59 (Б)

(Не)зручний суперник для Дортмунда

Борусія в останні роки дуже добре грала з Вольфсбургом – з 2015-го виключно перемагала, а у восьми попередніх матчах не пропустила жодного гола. Нібито зручний опонент. Але не все так однозначно.

У поточному чемпіонаті "вовки" мають другу найкращу оборону. За голи відповідає потужний Ваут Вегхорст, який лякав дортмундську оборону без дискваліфікованого Хуммельса (в центрі захисту вийшли нестабільні Аканджі та Джан).

А ще Вольфсбург є лідером Бундесліги за кількістю пресинг-дій. Інтенсивний пресинг здатен створити Борусії величезні проблеми, команда Едіна Терзіча дуже часто помиляється при побудові атак з глибини. Словом, нас очікувала дуже цікава битва за Лігу чемпіонів.

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Всі страхи справдилися, але Холанд врятував

Як і очікувалося, господарі застосували агресивний пресинг і зустрічали суперника на його ж половині. Вольфсбург намагався в зародку обривати атаки Борусії і не цурався грати грубо. Це принесло дивіденди – за весь перший тайм дортмундці завдали лише двох ударів!

Щоправда, один з них став результативним. Холанд підстеріг помилку Баку, перехопив неточний пас і вирвався на побачення з голкіпером. Майстерний удар норвежця – і Борусія повела в рахунку. "Джмелі" аж ніяк не заслужили піти на перерву в статусі лідера. Пара контратак (а головною зброєю гостей стали закидання з глибини на Холанда) виглядала гостро, але до логічного завершення довести їх не вдавалося.

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Вольфсбург атакував акцентованіше. З хороших позицій били Отавіо (неточно) та Герхардт (взяв голкіпер). Господарі зробили ставку на кроси. Отавіо раз по раз проходив на фланзі Піщека та прострілював, що створювало пожежу в штрафному майданчику. Найкращий шанс зрівняти рахунок змарнував Герхардт, якого тонкими вертикальними передачами на удар вивели Лакруа та Баку.

Борусія на найвищому рівні складності, Холанд – на найнижчому

Другий тайм не подарував нової картини гри. Вже на першій хвилині пресинг Вольфсбурга подарував розкішну нагоду Вегхорсту – нідерландець бахнув над воротами. Борусія відповіла фірмовим випадом: Санчо розігнав (Джейдон вперше після травми вийшов у старті), Холанд завершував. Ерлінг не переграв голкіпера.

У фінальні півгодини Борусія змушена була виборювати результат у надскладному режимі. На 60-й хвилині юний Беллінгем заробив другу жовту та вилучення за грубий фол у центрі поля. Дортмунд залишився в меншості. Ще до того часу Вольфсбург створив низку напівмоментів, а після – почав активніше тероризувати оборону BVB кросами та дальніми ударами.

Олівер Гласнер підсилив атаку замінами – вийшли Брекало та Б'ялек. Однак пропустив сам... Від кого? Занадто просте запитання – звичайно ж, від Холанда. Дауд відібрав м'яч перед власним штрафним і відразу кинув у прорив Ерлінга, а той з центра поля вибіг сам на сам з воротарем і вразив ворота! Не Мессі, але месія. Холанд робить для Борусії результат.

Ліга чемпіонів на горизонті

Борусія близька до того, щоб врятувати сезон. Дортмундці досі на п'ятому місці (55 балів), але зона Ліги чемпіонів вже на відстані одного очка (Айнтрахт – четвертий і має матч в запасі). "Чорно-жовтим" дуже важливо залетіти в Лігу чемпіонів, щоб гарантовано втримати Холанда та мати сильну позицію в переговорах щодо Санчо. 3 тури до фінішу. Борусія зіграє з Лейпцигом, Майнцем і Байєром. Вогонь.

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Вольфсбург же навпаки може втратити все, над цим працював протягом року. Три поразки у чотирьох останніх турах сильно б'ють по перспективах. "Вовки" ще треті (57 пунктів), однак гандикап розтанув. А попереду ще гра з Лейпцигом, яка не обіцяє нічого хорошого, зважаючи на те, як команда грає з топами (жодної перемоги в сезоні). Сьогодні збулися всі прогнози: Вольфсбург створив Борусії дуже багато проблем, але знову програв, навіть не вразивши ворота.