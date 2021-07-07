"Було б чудово, якби би ми залишили його в спокої у засобах масової інформації.

Нагельсманн офіційно приступив до роботи у Баварії

Він наділений видатними якостями, неймовірним темпом і є одним із найкращих у ситуаціях один на один. Я впевнений, що ми побачимо Лероя Сане ще сильнішим, і він зробить великий внесок у наш успіх", – заявив Нагельсманн під час прем'єрної прес-конференції.

До слова, в сезоні 2020/21 Лерой Сане провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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