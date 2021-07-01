Юліан Нагельсманн розпочав новий етап своєї кар'єри у таборі чинного чемпіона Німеччини.

Баварія привітала Юліана Нагельсманна зі стартом його роботи у мюнхенському клубі.

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Молодий фахівець підписав контракт з Баварією до літа 2026-го. На цій посаді Нагельсманн замінив Ганс-Дітера Фліка, який очолив національну команду Німеччини. За плечима 33-річного тренера є досвід роботи у Хоффенхаймі та РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Баварія 9-й раз поспіль стала тріумфатором Бундесліги.

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