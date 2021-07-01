Нагельсманн офіційно приступив до роботи у Баварії
1 липня 21:01 - Читать на русском
Юліан Нагельсманн розпочав новий етап своєї кар'єри у таборі чинного чемпіона Німеччини.
Баварія привітала Юліана Нагельсманна зі стартом його роботи у мюнхенському клубі.
Борусія Д офіційно презентувала головного тренера
Молодий фахівець підписав контракт з Баварією до літа 2026-го. На цій посаді Нагельсманн замінив Ганс-Дітера Фліка, який очолив національну команду Німеччини. За плечима 33-річного тренера є досвід роботи у Хоффенхаймі та РБ Лейпциг.
Нагадаємо, Баварія 9-й раз поспіль стала тріумфатором Бундесліги.
Берлін дивує і розчаровує, Лєвандовскі зробив неможливе, скорпіон, народження нового Клоппа – якою була Бундесліга-20/21
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter