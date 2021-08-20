34-річний фахівець дозволив гравцям "ротен" проводити ніч із сім'єю вдома перед матчами у Мюнхені, а не ночувати в готелі, як це було минулі роки, повідомляє Bayern&Germany у Twitter.

Нагельсманн скромно прокоментував перший трофей у своїй тренерській кар'єрі

Також наголошується, що Нагельсманн намагається підтримувати хороші відносини з усіма представниками Баварії. Зокрема, тренер чимало індивідуально спілкується з футболістами.

Нагадаємо, Юліан очолив мюнхенський колектив на початку липня та вже встиг завоювати з ним Суперкубок Німеччини, здолавши Борусію Д (3:1). Для Нагельсманна це був перший тренерський трофей у кар'єрі.

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