"У нас не так багато часу, щоб святкувати. Цей титул є нагородою за минулий сезон, оскільки Хансі Флік виграв лігу з цією командою.

Борусія Дортмунд – Баварія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Я щасливий, але титул більше належить іншим людям, ніж мені. Ми дуже добре захищалися і були дуже агресивними. На жаль, ми не відразу взяли на себе ініціативу. Але це абсолютно заслужена перемога", – цитує Нагельсманна Bayern&Germany.

Нагадаємо, у чемпіонаті Німеччини Баварія стартувала нічиєю з Борусією М (1:1).

Баварія виграла Суперкубок Німеччини, здобувши перемогу над Борусією Д – Нагельсманн завоював перший трофей у кар'єрі