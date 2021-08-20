34-летний специалист позволил игрокам "ротен" проводить ночь с семьей дома перед матчами в Мюнхене, а не ночевать в отеле, как это было прошлые годы, сообщает Bayern & Germany в Twitter.

Нагельсманн скромно прокомментировал первый трофей в своей тренерской карьере

Также отмечается, что Нагельсманн пытается поддерживать хорошие отношения со всеми представителями Баварии. В частности, тренер немало индивидуально общается с футболистами.

Напомним, Юлиан возглавил мюнхенский коллектив в начале июля и уже успел завоевать с ним Суперкубок Германии, одолев Боруссию Д (3:1). Для Нагельсманна это был первый тренерский трофей в карьере.

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