Легенда Баварії Лотар Маттеус заявив, що мюнхенці розпочали переговори з 33-річним фахівцем. Втім, сам "вундеркінд" нічого про це не знає.

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"Ніяких переговорів з Баварією немає. Я уявлення не маю, звідки Лотар взяв таку інформацію. Мої агенти також нічого не обговорювали. Тут навіть нема про що говорити – у мене контракт з РБ Лейпциг до 2023-го", – цитує Нагельсманна FCBinside.

Додамо, що саме РБ Лейпциг став головним переслідувачем Баварії у поточному сезоні Бундесліги. За 6 турів до фінішу "бики" відстають від мюнхенців на 5 очок.

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