Тиждень тому ПСЖ вдалося перестріляти Баварію у Мюнхені з рахунком 3:2. У 16-ти з 17 випадків, коли парижани починали двоматчеве протистояння в турнірах УЄФА з перемоги на виїзді, вони проходили далі, а "рекордмайстери" на Парк де Пренс програли чотири останніх поєдинки. Втім, цього разу статистика та перевага в рахунку могли й не допомогти французам: в першій зустрічі підопічні Маурісіо Почеттіно відверто відскочили, забивши тричі з шести ударів, в той час як німці провели 31 постріл (21 з меж штрафного) – і це без Лєвандовскі! Словом, матч-відповідь обіцяв бути цікавим.

Стартовий склад ПСЖ виявився передбачуваним. Після повернення з дискваліфікації в основу повернувся Паредес, який разом з Гуйє склав пару опорних хавбеків. Травмованого Маркіньйоса в центрі оборони замінив Данілу. На флангах оборони вийшли молоді Діалло та Дагба, а в атаці Маурісіо Почеттіно довірився тим же виконавцям, що і в Мюнхені. Верратті та Флоренці, тільки-но одужавши від коронавіруса, залишились у запасі.

Ганс-Дітер Флік через пошкодження Зюле вирішив використати в якості центрбека Люку Ернандеса. Горецка так і не зміг відновитись, тож до Кімміха в опорну зону перевели Алабу. На всіх інших позиціях вийшли ті футболісти, яких і очікували побачити. В очі впадала слабка лавка запасних – в резерві не було жодного наближеного до основи гравця, за виключенням 18-річного Мусіала та ветерана Мартінеса.

Перший тайм виявився повною протилежністю матчу в Мюнхені. У тактичному плані ПСЖ не відмовився від швидких контратак та ставки на дриблінг Неймара й Мбаппе, але тепер у парижан моменти вилітали, як із кулемета – Баварія ж хоч і володіла м'ячем, але майже не загострювала. Вже на 3-й хвилині Мбаппе отримав передачу від Неймара на хід правим флангом, увірвався на край штрафного й пробив у дальній кут – поруч зі стійкою!

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Мюнхенці на 9-й огризнулись слабеньким замиканням навісу, на що одразу отримали відповідь у вигляді топового контрвипаду. Головними дійовими особами знову були Мбаппе та Неймар: перший обіграв Павара біля чужих воріт і прострілив під удар метрів з шести, а другий пробив – Нойєр врятував Баварію. Після цього "рекордмайстери" остаточно захопили ініціативу, організувавши кілька класних позиційних атак, однак створити бодай один момент підопічним Хансі Фліка за наступні 15 хвилин не вдалося. ПСЖ, своєю чергою, міг підловити гостей у контратаці 3-в-3 – на жаль для парижан, Ді Марія запоров її неточним черпачком у штрафний.

Гарячіше стало в другій половині першого тайму. Так, на 26-й хвилині мюнхенці могли відкривати рахунок внаслідок прориву Сане, але замість пасу під вихід Мюллеру віч-на-віч Лерой вирішив пробити сам – вийшло трохи неточно! Ще за хвилину Кімміх вистрілив з дальньої дистанції (повз ворота), а ПСЖ відповів вриванням Мбаппе на лівий край штрафного з поперечним пасом на вільного Неймара – бразилець опинився прямо перед Нойєром і завдав удару низом. Мануель врятував Баварію!

На 30-х хвилинах Неймар влаштував справжнє шоу. Так, на 34-й він ефектно хитнув Ернандеса на правому куті карного майданчика й вистрілив під ближню стійку – Нойєр у відчайдушному стрибку виручив Мюнхен. На 37-й після розіграшу стандарту Неймар отримав м'яч перед штрафним, легко переграв Комана й з місця вирізав удар у дальню дев'ятку – поперечина врятувала Баварію! Ще за дві хвилини бразилець обігрався з Мбаппе й вийшов віч-на-віч з Нойєром, пробивши повз нього, але цього разу стійка зіграла за "червоних"! Здавалося, ось-ось ПСЖ дотисне німців.

Втім, на 40-й хвилині Баварія несподівано відкрила рахунок! Коман прострілив з лівого флангу в штрафний, Мюллер прийняв м'яч і виконав скидку під удар Алабі, а Давід пробив метрів з десяти – Навас парирував, а Шупо-Мотінг зіграв на добиванні, протиснувши Кімпембе. 0:1!

За сумою двох матчів рахунок став рівним, однак Париж вів за гостьовими голами. Цю несправедливість на 44-й хвилині могутнім дальнім пострілом міг виправити Алаба, але Навас витягнув м'яч з-під ближньої стійки. ПСЖ теж міг забити внаслідок вривання Мбаппе на правий край карного майданчика та удару в притірку з дальньою штангою, але арбітри помітили в цьому епізоді офсайд. Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 0:1.

Другий тайм розпочався з кількох хороших атак Баварії. Вже на 47-й хвилині це могло принести мюнхенцям гол, однак постріл Алаби з відскоку метрів з 22-х пройшов повз правий кут. ПСЖ, однак, дуже швидко прокинувся й почав розривати гостей. Так, на 49-й Неймар отримав закидання на центр штрафного й пробив у небо, а на 51-й бразилець виводив Мбаппе сам на сам – Нойєр вийшов з воріт і встиг вибити м'яч з-під Кіліана. Найкращу ж нагоду провести швидкий гол парижани втратили на 53-й хвилині, коли Ді Марія отримав діагональ на правий край штрафного від Мбаппе – Анхель шедеврально переграв Девіса й прокотив м'яч повз Нойєра під замикання в порожні ворота. На жаль для французів, Неймар не встиг на замикання!

Після цього гра скотилася до фази позиційної боротьби. Баварія у ній виглядала фаворитом – і на 62-й хвилині мюнхенці могли довести свою перевагу завдяки проникному пасу від Сане під удар Мюллеру. Томас пробивав метрів з семи, але Навас скоротив кут обстрілу й парирував. В наступні 15 хвилин німці взагалі нічого не створили, однак і ПСЖ після моменту Ді-Марії-Неймара перестав загострювати. До того ж, французи втратили лівого фулбека Діалло. Словом, середину матчу можна назвати найгіршим відрізком сьогоднішньої гри.

Стривожені тренери на 70-х хвилинах провели заміни. Ганс-Дітер Флік на 70-й хвилині замість Девіса наважився кинути у бій Мусіала, а Маурісіо Почеттіно випустив Кіна замість Дракслера. Ці ходи розворушили поєдинок: вже на 75-й Кін прорвався на лівий кут карного майданчика й завдав потужного удару (вище воріт), а на 77-й Мбаппе разом з ним вийшов віч-на-віч з Нойєром – Кіліан пробив під поперечку, однак взяття воріт скасували через офсайд. Баварія відповіла на 82-й, коли Сане увійшов на правий край штрафного, розхитав Баккера й пробив під дальню стійку. М'яч прокотився у сантиметрах від неї!

В ендшпілі зустрічі мюнхенці почали відверто притискати ПСЖ. "Червоні" розкатували м'яч біля чужих воріт і постійно стріляли в захисників, або ж просто не встигали на замикання в останню секунду. На 86-й хвилині Ганс-Дітер Флік випустив високого Хаві Мартінеса замість Шупо-Мотінга, аби чіплятись за подачі, але вони у гостей не проходили. Господарі, своєю чергою, тягнули час усіма методами, а на 89-й хвилині Неймар міг поставити крапку – бразилець розігнав контратаку й віддав пас під вихід Мбаппе віч-на-віч. Мануель вийшов з воріт і в підкаті вибив м'яч з-під ніг Кіліана!

На останній хвилині врятувати Баварію міг Сане, який хитнув захисника й небезпечно прострілив, але Навас перехопив сферу. За цим пролунав фінальний свисток, який сповістив про прохід ПСЖ у півфінал за правилом виїзного голу – у парижан їх більше.