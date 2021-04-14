"Це була остання гра (проти ПСЖ – прим.) Фліка в Лізі чемпіонів у статусі тренера Баварії. Він – головний кандидат на вакантну посаду в збірній Німеччини на заміну Йоахіму Льову. Він прийме пропозицію влітку", – заявив Маттеус в ефірі Sky Germany.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Відзначимо, що сам Флік не захотів спростовувати цю інформацію: "У мене є контракт з Баварією, але я завжди думаю про те, що буде у майбутньому, чи все тут добре і так далі. Моя сім’я підтримує мене, незалежно від мого рішення".

Нагадаємо, що Флік став головним тренером Баварії у листопаді 2019 року. Під керівництвом фахівця мюнхенський клуб став чемпіоном Німеччини, завоював Кубок і Суперкубок Німеччини, став переможцем Ліги чемпіонів, а також здобув перемоги в Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.

ПСЖ пробився до півфіналу ЛЧ попри поразку від Баварії: Мюнхен розчаровує, Париж ламає канони, а Неймар – геній