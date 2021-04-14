Легенда Баварии Лотар Маттеус заявил, что мюнхенцы начали переговоры с 33-летним специалистом. Впрочем, сам "вундеркинд" ничего об этом не знает.

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"Никаких переговоров с Баварией нет. Я понятия не имею, откуда Лотар взял такую информацию. Мои агенты также ничего не обсуждали. Здесь даже не о чем говорить – у меня контракт с РБ Лейпциг до 2023-го", – цитирует Нагельсманна FCBinside.

Добавим, что именно РБ Лейпциг стал главным преследователем Баварии в текущем сезоне Бундеслиги. За 6 туров до финиша "быки" отстают от мюнхенцев на 5 очков.

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