"Ми ухвалили рішення. На жаль, Ману отримав травму, але це всього лише розтягнення, і він вибув лише на десять днів, тож я не буду нічого змінювати.

Збірна Німеччини сенсаційно зрадила технічного спонсора і пішла до головного конкурента – кінець 70-річній епосі

Нойєр дуже добре грає вже довгий час, у Лізі чемпіонів і Бундеслізі. Головне – дати гравцеві ясність. Те ж саме стосується інших гравців, яких я планую використовувати в якості основних.

У розмові з тер Штегеном я сказав, що щасливий, оскільки у нас є два воротарі світового класу. Пояснив йому, що важливо, щоб він був поруч у цих двох матчах. Травма може трапитися в будь-який момент із ними обома. Але в рішенні нічого не змінюється", – цитує наставника німців Bayern & Germany.

Нагадаємо, що голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген зіграв за відсутності Мануеля Нойєра через важку травму у 2023 році у восьми матчах з 11, які провела збірна Німеччини. Воротар Баварії не зіграє в цю міжнародну паузу, оскільки отримав пошкодження на тренуванні.

Чемпіонат Європи у 2024 році пройде з 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах