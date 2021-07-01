Марко Розе нарешті приступив до роботи у новому клубі.

Дортмундська Борусія представила журналістам Марко Розе у статусі нового наставника "джмелів".

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Про співпрацю з 44-річним фахівцем дортмундці домовились ще взимку, але Розе вирішив допрацювати сезон Борусії М, з якою фінішував на 8-й сходинці Бундесліги.

Німецький фахівець підписав з дортмундською Борусією контракт до літа 2024 року. Минулий сезон "джмелі" завершили на 3-му місці чемпіонату Німеччини.

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