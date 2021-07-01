Юлиан Нагельсманн начал новый этап своей карьеры в лагере действующего чемпиона Германии.

Бавария поздравила Юлиана Нагельсманна со стартом его работы в мюнхенском клубе.

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Молодой специалист подписал контракт с Баварией до лета 2026-го. На этом посту Нагельсманн заменил Ганс-Дитера Флика, который возглавил национальную команду Германии. За плечами 33-летнего тренера есть опыт работы в Хоффенхайме и РБ Лейпциг.

Напомним, Бавария 9-й раз подряд стала триумфатором Бундеслиги.

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