Товариський матч

Німеччина – Франція – 2:1

Голи: Мюллєр, 4, Сане, 87 – Грізманн, 89 (пен)

Німеччина демонструвала жахливу гру та жахливі результати за дев'ять місяців до домашнього чемпіонату Європи. П'ять матчів без перемог, три поразки поспіль, розгром від Японії – після того Гансі Фліка відправили у відставку.

Німеччина після провальної серії звільнила Фліка

На спаринг з Францією команду вивів Руді Фьоллєр. Це тимчасове рішення – з завтрашнього дня саме він розпочне пошуки нового тренера для Бундестім. Сьогодні ж Фьоллєр виставив потужний склад: впала в очі відсутність Кімміха, а Мюллєр опинився на вістрі атаки.

Томас і відкрив рахунок швидким голом. Німці розіграли довгу комбінацію, переводячи м'яч з флангу на фланг. У завершальній стадії Мюллєр скористався пасом Хенрікса. Але не одним позитивом. Ще в першому таймі через пошкодження пішов з поля Гюндоган.

Надалі Німеччина переважно стримувала суперника. На останніх хвилинах у Бундестім пройшла контратака – Хаверц дав розрізний пас на Сане, а той подвоїв перевагу. Лерой ще встиг привезти пенальті на свої ворота, збивши Камавінга, але гол Грізманна з 11 метрів вже був останнім.