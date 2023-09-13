Збірна Німеччини залишилась без головного тренера після того, як Ганса-Дітера Фліка відправили у відставку через серію невдач на чолі Бундестім. Одним з претендентів на посаду вважають Юргена Клоппа, але його агент зовсім іншої думки.

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"Клопп має довгостроковий контракт з Ліверпулем і не може обійняти посаду тренера національної збірної Німеччини", – поділився Косіке в коментарі Sportschau.

Нагадаємо, що контракт Клоппа з Ліверпулем розрахований до літа 2026 року. Юрген очолює "червоних" ще з 2015 року, здобувши за цей час Лігу чемпіонів, перемогу в АПЛ 2019/20, тріумфував у Кубку Ліги, Кубку Англії і на клубному чемпіонаті світу (кожен трофей здобув по 1 разу).

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