Клопп не стане наступним головним тренером збірної Німеччини
Марк Косіке, агент наставника Ліверпуля Юргена Клоппа, висловився щодо можливої роботи свого підопічного на чолі збірної Німеччини.
Збірна Німеччини залишилась без головного тренера після того, як Ганса-Дітера Фліка відправили у відставку через серію невдач на чолі Бундестім. Одним з претендентів на посаду вважають Юргена Клоппа, але його агент зовсім іншої думки.
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"Клопп має довгостроковий контракт з Ліверпулем і не може обійняти посаду тренера національної збірної Німеччини", – поділився Косіке в коментарі Sportschau.
Нагадаємо, що контракт Клоппа з Ліверпулем розрахований до літа 2026 року. Юрген очолює "червоних" ще з 2015 року, здобувши за цей час Лігу чемпіонів, перемогу в АПЛ 2019/20, тріумфував у Кубку Ліги, Кубку Англії і на клубному чемпіонаті світу (кожен трофей здобув по 1 разу).
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