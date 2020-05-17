Нагельсманн не збирається очолювати Мілан – Рангнік пропонує цікаву альтернативу

Пошуки нового головного тренера для Мілана наразі проходять безуспішно.

Наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн не зацікавлений у роботі з "россонері", інформує MilanNews.

Ібрагімовіч покине Мілан – відомий тренер озвучив два варіанти, між якими обирає швед

Ральф Рангнік, якому пророкують посаду технічного директора Мілана, змирився з рішенням зіркового співвітчизника, тому розглядає інші варіанти. Пошуки знову привели до Бундесліги. Рангнік пропонує Мілану керманича Борусії М Марко Розе, який очолив "жеребців" лише минулого літа. Менхенгладбах демонструє цікаву гру і чудові результати в сезоні, борючись за зону Ліги чемпіонів. Рангнік сподівається, що Розе може привести Мілан до таких позицій і в Серії А.

Нагадаємо, нинішнім головним тренером "россонері" є Стефано Піолі, контракт якого розрахований до кінця 2021 року.

Що таке тактика, як навчати футболістів і чим особливий Гвардіола – секрети найвідомішого вундеркінда тренерського цеху