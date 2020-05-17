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Нагельсманн не збирається очолювати Мілан – Рангнік пропонує цікаву альтернативу

18:35 198 Читать на русском
Нагельсманн не збирається очолювати Мілан – Рангнік пропонує цікаву альтернативу
Нагельсманн і Розе / Reuters

Пошуки нового головного тренера для Мілана наразі проходять безуспішно.

Наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн не зацікавлений у роботі з "россонері", інформує MilanNews.

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Ральф Рангнік, якому пророкують посаду технічного директора Мілана, змирився з рішенням зіркового співвітчизника, тому розглядає інші варіанти. Пошуки знову привели до Бундесліги. Рангнік пропонує Мілану керманича Борусії М Марко Розе, який очолив "жеребців" лише минулого літа. Менхенгладбах демонструє цікаву гру і чудові результати в сезоні, борючись за зону Ліги чемпіонів. Рангнік сподівається, що Розе може привести Мілан до таких позицій і в Серії А.

Нагадаємо, нинішнім головним тренером "россонері" є Стефано Піолі, контракт якого розрахований до кінця 2021 року.

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Теги
Німеччина Італія Мілан Мілан Юліан Нагельсманн Юліан Нагельсман Марко Розе Марко Розе Ральф Рангнік Ральф Рангнік Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах
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