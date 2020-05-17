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Нагельсманн не собирается возглавлять Милан – Рангник предлагает интересную альтернативу

18:35 49 Читати українською
Нагельсманн не собирается возглавлять Милан – Рангник предлагает интересную альтернативу
Нагельсманн и Розе / Reuters

Поиски нового главного тренера для Милана пока что проходят безуспешно.

Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн не заинтересован в работе с "россонери", информирует MilanNews.

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Ральф Рангник, которому прочат должность технического директора Милана, смирился с решением звездного соотечественника, поэтому рассматривает другие варианты. Поиски снова привели к Бундеслиге. Рангник предлагает Милану рулевого Боруссии М Марко Розе, который возглавил "жеребцов" только прошлым летом. Менхенгладбах демонстрирует интересную игру и отличные результаты в сезоне, борясь за зону Лиги чемпионов. Рангник надеется, что Розе может привести Милан к таким позициям и в Серии А.

Напомним, нынешним главным тренером "россонери" является Стефано Пиоли, контракт которого рассчитан до конца 2021 года.

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