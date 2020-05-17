Ібрагімовіч покине Мілан – відомий тренер озвучив два варіанти, між якими обирає швед

Шведський нападник не залишиться у Мілані на наступний сезон. У цьому впевнений наставник Болоньї Сініша Міхайловіч.

Нагадаємо, на початку цього року Ібра підписав контракт з Міланом на правах вільного агента та встиг зіграти 10 матчів, забивши 4 голи. Втім, 38-річний швед не буде продовжувати угоду з "россонері" та покине клуб. Про це заявив сербський тренер Сініша Міхайловіч, який очолює Болонью та є другом Златана.

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"Ібра зателефонував мені кілька днів тому. Побачимо, що він вирішить улітку. Але, безумовно, Златан не залишиться в Мілані – він або приєднається до Болоньї, або повернеться у Швецію", – цитує Міхайловіча Football Italia з посиланням на Telegraf.rs.

До слова, Болонья посідає 10 місце в турнірній таблиці Серії А. Протягом кар'єри в Італії Ібрагімовіч вже встиг пограти за Ювентус та Інтер.

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