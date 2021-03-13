Наставник РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн не хапає зірок з неба на фоні інформації про майбутнє призначення тренером каталонців.

Напередодні інформаційний простір підірвала новина про можливий прихід Юліана Нагельсманна в столицю Каталонії у випадки відставки Рональда Кумана.

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Сам 33-річний фахівець досить дипломатично та стримано відреагував на таку інформацію. "Я знаю, як влаштований футбольний бізнес. З мого боку було б некрасиво говорити про ці проблеми", – цитує Нагельсманна Goal.

До слова, Юлін очолив РБ Лейпциг влітку 2019-го, а контракт розрахований до 2023 року. Наразі "бики" розташувались на 2 сходинці турнірної таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії лише на два пункти.

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