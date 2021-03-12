Новий очільник Барселони Жоан Лапорта вже роздумує над потенційними змінами на тренерському містку.

Президент "блаугранас" воліє бачити у столиці Каталонії Юліана Нагельсманна, який нині працює в Лейпцигу. Про це повідомляє авторитетний журналіст Cadena SER Ману Карреньйо.

Майбутнє Мессі після вильоту з Ліги чемпіонів – Куман знайшов аргументи на користь Барселони

33-річний коуч є фаворитом на місце нового наставника, хоча Рональда Кумана ніхто не поспішає звільняти. Лапорта поважає роботу нідерландського фахівця і дає йому надію – він продовжить працювати в Барселоні, якщо зуміє виграти чемпіонат Іспанії.

Зауважимо, після 26-ти турів Барселона відстає від лідера – Атлетіко – на 6 залікових балів та випереджає Реал на 2 пункти. В Лізі чемпіонів Барселона вилетіла на стадії 1/8 від ПСЖ.

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