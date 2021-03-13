Наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн не хватает звезд с неба на фоне информации о вероятном назначении тренером каталонцев.

Накануне информационное пространство взорвала новость о возможном приходе Юлиана Нагельсманна в столицу Каталонии в случаи отставки Рональда Кумана.

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Сам 33-летний специалист достаточно дипломатично и сдержанно отреагировал на такую ​​информацию. "Я знаю, как устроен футбольный бизнес. С моей стороны было бы некрасиво говорить об этих проблемах", – приводит слова Нагельсманна Goal.

К слову, Юлин возглавил РБ Лейпциг летом 2019-го, а контракт рассчитан до 2023 года. Сейчас "быки" расположились на 2 строчке турнирной таблицы Бундеслиги, отставая от Баварии лишь на два пункта.

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