"Якщо ми не переможемо, або зіграємо внічию, то сезон для нас звичайно не завершений, але про боротьбу за чемпіонство можна забути.

Ліверпуль вирішив активувати клаусулу захисника РБ Лейпциг, – The Athletic

Багато моїх гравці повернулися до тренувань лише у п'ятницю. Тому підготовка протягом тижня була не дуже інтенсивною. Але ми не нервуємо. Баварія перебуває у подібній ситуації.

Загалом, наш суперник неймовірно добре справляється в таких матчах. Ми повинні зіграти сміливо і приділити особливу увагу реалізації моментів. Навіть без Лєвандовскі у Лейпциг приїде команда світового рівня. Проти них неймовірно складно оборонятися і пробиватися крізь їхні ряди – навіть незважаючи на те, що у суперника будуть відсутні два важливих гравці оборони", – цитує Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, після 26-ти турів РБ Лейпциг йде у турнірній таблиці Бундесліги другим і відстає від Баварії на чотири пункти. Зустріч між лідерами відбудеться вже сьогодні, 3 квітня, о 19:30.

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