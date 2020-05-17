Нагельсман озвучив завдання РБ Лейпциг на сезон у Бундеслізі

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсман прокоментував гру своєї команди в матчі 26-го туру Бундесліги проти Фрайбурга (1:1).

"Якщо подивитися на таблицю, Баварія очолює її щороку. Ми втратили забагато очок, навіть перед вимушеною перервою через пандемію коронавірусу, і нам не вдавалося стабільно забивати. Баварія ж завжди діє дуже надійно, якщо говорити про забиті голи.

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Нам потрібно виконувати домашню роботу, щоб зайняти одне з перших чотирьох місць. Це наша головна мета на сезон, подивимося, чим в результаті все закінчиться. У перші 25 хвилин матчу ми домінували, потім діяли з м'ячем занадто нетерпляче і недостатньо добре атакували. Думаю, ми повинні були перемагати після першого тайму.

У другому таймі ми мали неймовірну перевагу, у нас були чудові шанси забити. Супернику, який дуже глибоко оборонявся, вдалося забити лише раз. Зрештою, якби ми забили 3 або 4 голи, це не було б несправедливим підсумком", – цитує наставника видання Bild.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру РБ Лейпциг на власному полі ледве звів унічию поєдинок з Фрайбургом (1:1).

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