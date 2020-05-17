Нагельсман озвучил задачи РБ Лейпциг на сезон в Бундеслиге

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсман прокомментировал игру своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги против Фрайбурга (1:1).

"Если посмотреть на таблицу, Бавария возглавляет ее ежегодно. Мы потеряли много очков, даже перед вынужденным перерывом из-за пандемии коронавируса, и нам не удавалось стабильно забивать. Бавария же всегда действует очень надежно, если говорить о забитых голах.

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Нам нужно выполнять домашнюю работу, чтобы занять одно из первых четырех мест. Это наша главная цель на сезон, посмотрим, чем в итоге все закончится. В первые 25 минут матча мы доминировали, затем действовали с мячом слишком нетерпеливо и недостаточно хорошо атаковали. Думаю, мы должны были побеждать после первого тайма.

Во втором тайме мы имели невероятное преимущество, у нас были отличные шансы забить. Сопернику, который очень глубоко оборонялся, удалось забить лишь раз. В конце концов, если бы мы забили 3 или 4 гола, это не было бы несправедливым итогом", – цитирует наставника издание Bild.

Напомним, в матче 26-го тура РБ Лейпциг на своем поле едва свел вничью поединок с Фрайбургом (1:1).

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