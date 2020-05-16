Герта розгромила Хоффенхайм, РБ Лейпциг врятувався у матчі з Фрайбургом: 26-й тур Бундесліги, субота

У суботу, в рамках 26-го туру чемпіонату Німеччини, відбулось кілька поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 26-й тур

РБ Лейпциг – Фрайбург – 1:1

Голи: Поульсен, 77 – Гульде, 34

Хоффенхайм – Герта – 0:3

Голи: Акпогума, 59 (аг.), Ібішевіч, 60, Кунья, 74

Фортуна – Падерборн – 0:0

Айнтрахт – Борусія М. – початок матчу о 19:30

Баварія розкішна, але титул їй не гарантований, конкурент має козирі. Детальний гайд по Бундеслізі – головній лізі світу

Довгоочікуване повернення Бундесліги стартувало в суботу одразу кількома поєдинками. В одному з них зустрічались Фортуна і Падерборн. Аутсайдери турнірної таблиці так не виявили сильнішого – матч пройшов за рівної гри і закінчився безгольовою нічиєю.

Один з лідерів чемпіонату РБ Лейпциг ледве звів унічию поєдинок з Фрайбургом. "Бики" доволі несподівано пропустили ще у першому таймі: після подачі з кутового Вінченцо Гріфо м'яч влучив у ногу його одноклубнику Мануелю Гульде і зрикошетив у ворота господарів. За хвилину до перерви Крістіан Гюнтер втратив чудовий шанс подвоїти перевагу своєї команди, коли м'яч після його удару просвистів повз праву стійку.

По перерві розкішні моменти зрівняти рахунок змарнували Лукман, Кампль і Вернер. Зрештою, на 77-й хвилині Юсуфу Поульсену вдалося замкнути навіс Кевіна Кампля і відновити статус-кво. На третій доданій хвилині Фрайбург скористався стандартом і зусиллями Робіна Коха забив, але арбітр зафіксував положення поза грою і матч так і закінчився 1:1.

Хоффенхайм і Герта провели доволі рівний перший тайм, який так і не приніс голів. По перерві берлінці протягом двох хвилин забили двічі: спочатку, намагаючись заблокувати потужний удар суперника, Кевін Акпогума невдало підставив ногу і спрямував м'яч у власні ворота. А згодом Ведад Ібішевіч головою в дотик переправив сферу у сітку, після розкішної передачі Максімілана Міттельштадта з лівого флангу у центр штрафного майданчика. Масну крапку у матчі поставив Матеус Кунья, який, поборовшись на лівому фланзі, зумів протягнути м'яч у штрафний майданчик суперника і прошити голкіпера з гострого кута.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ