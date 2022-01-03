Головний тренер "ірисок" Рафаель Бенітес залишився незадоволений діями захисників у програному матчі 21-го туру проти Брайтона (2:3).

"Я стурбований турнірною ситуацією. Потрібно покращувати нашу гру, особливо в обороні. Команда намагається щось зробити, але нам не вистачає кваліфікованих рішень у важливі моменти. Плюс пропускаємо дивні голи.

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Підсилення? Це складно. Потрібно запрошувати тих, хто хоче за нас виступати та готовий прямо зараз допомагати команді", – цитує Бенітеса офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, після 18-ти матчів "сині" йдуть у турнірній таблиці АПЛ п'ятнадцятими, маючи у своєму активі 19 очок.

Миколенко може дебютувати за Евертон вже у суботу, 8 січня, у кубковому матчі проти Халл Сіті.

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