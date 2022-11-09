Кілька місяців тому найкращий бомбардир КАН-2021 критично висловився про форварда Ліверпуля. Мовляв, Салах не перебуває на одному рівні з найкращими гравцями, бо, попри велику кількість голів, не здатен змінювати долю матчів. Критика уболівальників не змусила Абубакара відмовитися від своїх слів.

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"Я розумію ставлення до нього людей. Салах – один із найкращих бомбардирів англійської Прем'єр-ліги. У тому, що люди про нього говорять, є сенс.

Але я просто висловив свою думку. Мені начхати, якщо людям вона не подобається. Можу лише повторити – Салах мене не вражає. Я можу робити те, що він робить. У мене просто немає можливості грати у великому клубі", – сказав Абубакар в інтерв'ю 90 FootballFr.

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