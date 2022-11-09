Несколько месяцев назад лучший бомбардир КАН-2021 критично высказался о форварде Ливерпуля. Мол, Салах не находится на одном уровне с лучшими игроками, потому что, несмотря на большое количество голов, не способен менять судьбу матчей. Критика болельщиков не заставила Абубакара отказаться от своих слов.

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"Я понимаю отношение к нему людей. Салах – один из лучших бомбардиров английской Премьер-лиги. В том, что люди о нем говорят, есть смысл.

Но я просто высказал свое мнение. Мне плевать, если людям оно не нравится. Могу только повторить – Салах меня не впечатляет. Я могу делать то, что он делает. У меня просто нет возможности играть в большом клубе", – сказал Абубакар в интервью 90 FootballFr.

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