Холанд, Мудрик, Салах – збірна гравців, які пропустять чемпіонат світу у Катарі
20:20 - Читать на русском
"Футбол 24" пропонує згадати тих, хто не зіграє на Мундіалі, попри свій талант.
До старту ЧС-2022 залишилось трохи більше двох тижнів. "Футбол 24" сформував символічну збірну гравців, які з тих чи інших причин не зможуть взяти участь майбутньому світовому форумі і дивитимуться чемпіонат світу по телевізору.
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