"Футбол 24" пропонує згадати тих, хто не зіграє на Мундіалі, попри свій талант.

До старту ЧС-2022 залишилось трохи більше двох тижнів. "Футбол 24" сформував символічну збірну гравців, які з тих чи інших причин не зможуть взяти участь майбутньому світовому форумі і дивитимуться чемпіонат світу по телевізору.

Без сексу: європейська топ-збірна по-особливому готується до ЧС-2022