Обидві команди змушені були лише перемагати. Тоттенхем після чергової перемоги Ньюкасла опустився на 4 місце. Команда ж Клоппа відставала від зони ЛЧ вже на 10 балів, тому часу на помилки і втрати очок вже нема. Матч, як і онлайн-трансляція Тоттенхем – Ліверпуль на "Футбол 24", стартував о 18:30. Активний початок. На якійсь 130 секунді Робертсон блискуче закинув за спини захисникам. Льоріс в ефектному стрибку потягнув постріл Дарвіна. Тепер уже Александер-Арнольд з правого флангу видає діагональ на Нуньєса, який знову ліворуч розправляється з Емерсоном. Цього разу уругваєць пробив поруч з дальнім нижнім кутом.

Арсенал переграв Челсі в дербі – Зінченко отримав круті оцінки, оформив 2 курйози матчу і повернення лідерства в АПЛ

Ідеально розписана комбінація гостей на 11 хвилині принесла успіх. Почали праворуч, перевели на протилежний фланг, де Робертсон продовжив на Дарвіна, який виклав Салаху в центр штрафного. Єгиптянин покарав без зайвих роздумів. Кейн подав на Перішіча, який сьогодні вийшов у нападі. Хорватський універсал головою від плеча Аліссона влучив у стійку з кількох метрів. Далі Іван ще спробував асистувати Хьойбергу. Знову воротар Ліверпуля рятує. Перішіч виводить партнера у штрафний. Трент відчутно штовхав Сессеньйона, допомагаючи собі рукою, але судді не бачать там пенальті.

Ivan Perisic’s game by numbers vs. Liverpool:



57 touches

5 key passes

4 crosses completed

4 ground duels won

3 tackles won

2 shots off the woodwork

1/1 dribble completed

1/1 long ball completed



Looked the most dangerous for Spurs. pic.twitter.com/lfafP6Xl0e — Statman Dave (@StatmanDave) November 6, 2022

Проходить пас Дайєра з глибини. Трент дозволяє Сессеньйону продертися у штрафний, після чого Раян надто увірував у себе і даремно пішов ще й на Конате, хоча міг покотити Перішічу. Аліссон вибив уперед. Дайєр сконфузився, скинувши плечем на Салаха, і той без проблем перекинув Льоріса. Як не дивно, але це перший дубль Мохамеда в АПЛ 2022/23. Четвертий поспіль матч, в якому Тоттенхем летить 0:2. Від МЮ програли без шансів, Ньюкаслу поступилися 1:2, а на полі Борнмута видали камбек. Справедливий підсумок першого тайму, хоча Тоттенхем у моменті Перішіча був зобов'язаний зрівнювати, і тоді гра могла б ще піти за іншим сценарієм.

Перішіч подав з кутового, Дайєр головою, Аліссон виловлює м'яч у стрибку. Вже другий супершанс Тоттенхема з влучанням у каркас воріт. Сессеньйон викотив на 10-метрову зону, Перішіч у дотик струсонув поперечину. Дайєр з правого флангу подав так, що Аліссону довелося тягнути, як повноцінний удар. Сессеньйон тепер стріляє з зони Трента - зовсім близько. Дарвін знущально легко віддає на Салаха у штрафному господарів. Десь ми вже це бачили, але цього разу Льоріс рятує.

Tottenham 1-2 Liverpool FT:



xG: 1.19-1.07

Shots: 14-13

Shots on target: 5-6

Touches in opp. box: 28-27

Possession: 47%-53%



Liverpool stand tall despite the late Tottenham onslaught. pic.twitter.com/c7axzDKMGg — Squawka News (@SquawkaNews) November 6, 2022

Тепер уже чудить пасом на своїй половині Бен Девіс. Салах після миттєвого пасу Дарвіна втрачає шанс оформити хет-трик, але там ще й офсайд. Перішіч націлено подав зі штрафного. Кейн головою майже викрутив у дальній кут. З виходом Кулушевскі та Догерті гра пішла. Обоє розкрутили атаку, і Кейн реалізував пас шведа за спини. Харрі забиває у 6 домашньому матчі АПЛ поспіль. Не відзначався тільки у 1 турі проти Саутгемптона. Ще одна блискуча подача Перішіча (як він залишається без гола чи асисту – фантастичний нефарт!) зі стандарту. Ленгле з кількох метрів дав над поперечиною.

Дарвін отримує пас у центральній зоні та влучає в каркас воріт. Ще й офсайд там. Клопп замінив двох форвардів (Роберто Фірміно з Дарвіном Нуньєсом) на півзахисника (Кертіс Джонс) з центрбеком (Джо Гомес). Чергове красиве накидання Перішіча з лівого флангу, Кейн мінімально не влучає, Бентанкуру також не вистачає якоїсь секунди, аби підправити на дальній стійці. Ще й Салаха знімають гості. Окслейд-Чемберлен на останні компенсовані хвилини виходить. Ліверпуль вперше за 3 тури АПЛ не програє. Команда Клоппа набирає 19 очок і виходить на 8 місце. Тоттенхем опускається на 4 рядок (26 балів).

Манчестер Юнайтед безславно програв Астон Віллі, Ньюкасл зняв скальп з Саутгемптона, Вест Хем віддав очки Крістал Пелас