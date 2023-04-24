"Мені кулуарно декілька людей розповідали, що брати Суркіси не бачать Шовковського майбутнім головним тренером Динамо. Я свічку не тримав, переповідаю кулуарщину.

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З одного боку не бачать Шовковського, а з іншого – саме його призначають фактично виконувачем обов'язків. Чим не шанс для Олександра?

Якщо зараз на тлі, м'яко кажучи, ненайкращого футболу, на тлі того шквалу критики, Динамо під керівництвом Шовковського попре – кінцівка сезону, є за що боротися – це може бути моментом істини для Олександра. Це може стати поштовхом для самостійно кар'єри Шовковського. Тому я це сприймаю як шанс, і мені, насправді, дуже цікаво подивитися, чи впорається легенда Динамо з таким от новим викликом у своїй кар'єрі", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Шовковський тимчасово керуватиме командою, допоки Мірча Луческу відновлюватиметься після операції.

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