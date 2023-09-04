– Багато вболівальників переживають за майбутнє СК Дніпро-1 через арешт Ігоря Коломойського.

– В Ігоря Валерійовича одна доля, а в СК Дніпро-1 – інша. Він прибув у суд у спортивному костюмі БК Дніпро і ФК Дніпро. СК Дніпро-1 там не було.

Коломойський перебуватиме в СІЗО – суд обрав запобіжний захід з альтернативою за величезну суму

– Але чутки різні ходять. Багато людей саме Коломойського вважають неофіційним власником СК Дніпро-1.

– Я вже ці чутки п’ять років слухаю. Нехай Ігор Валерійович займається вирішенням своїх проблем, у нього дуже сильна адвокатська група, а ми будемо займатись своїми справами.

– Що ви думаєте про Коломойського, як про людину?

– Розкажу одну історію. Я звертався до Ігоря Коломойського з проханням допомогти батальйону "Дніпро-1". На жаль, він не допоміг. Після цього я перестав йому телефонувати.

– Чому не допоміг?

– Він змінився в багатьох речах. Це його право. Ми рухаємось різними шляхами, – сказав Береза у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, напередодні у Коломойського пройшли чергові обшуки, пов'язані з шахрайством та легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом на суму понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування у СІЗО протягом 60 діб.

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