Почетный президент днепрян Юрий Береза в очередной раз отверг причастность Игоря Коломойского к СК Днепр-1.

– Многие болельщики переживают за будущее СК Днепр-1 из-за ареста Игоря Коломойского.

– У Игоря Валерьевича одна судьба, а у СК Днепр-1 – другая. Он прибыл в суд в спортивном костюме БК Днепр и ФК Днепр. СК Днепр-1 там не было.

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– Но слухи разные ходят. Многие люди именно Коломойского считают неофициальным владельцем СК Днепр-1.

– Я уже эти слухи пять лет слушаю. Пусть Игорь Валерьевич занимается решением своих проблем, у него очень сильная адвокатская группа, а мы будем заниматься своими делами.

– Что вы думаете о Коломойском, как о человеке?

– Расскажу одну историю. Я обращался к Игорю Коломойскому с просьбой помочь батальону "Днепр-1". К сожалению, он не помог. После этого я перестал ему звонить.

– Почему не помог?

– Он изменился во многих вещах. Это его право. Мы движемся разными путями, – сказал Береза в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, накануне у Коломойского прошли очередные обыски, связанные с мошенничеством и легализацией (отмыванием) имущества, полученного преступным путем на сумму более полумиллиарда грн путем их вывода за границу. Суд избрал ему меру пресечения в виде пребывания в СИЗО в течение 60 суток.

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