Україна продовжує платити величезну ціну за свою незалежність від російських загарбників.

"У запеклій боротьбі за наше майбутнє Україна втрачає найкращих. Тих, хто веде за собою вперед і не пасує перед викликами.

Екс-хавбек Карпат загинув, захищаючи Україну від російських окупантів

Сьогодні на фронті загинув мелітополець Павло Штанько. До війни він марив футболом та був капітаном ФК Мелітопольська черешня.

Двоє маленьких дітей залишились без батька. Батьки – без сина. Співчуваю рідним та близьким Павла. Вічна пам’ять кожному герою, що віддає своє життя за Україну", – написав у соцмережах міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Дехто думає, що це хулігани. Насправді – це великі люди": історії футбольних фанатів, які віддали життя за Україну