На 38-му році трагічно обірвалося життя вихованця Карпат Григорія Барчишина, повідомляє офіційний сайт львівської асоціації футболу.

Загинув фанат Дніпра, який захищав Україну від окупантів

Після повномасштабного вторгнення він одним із перших пішов добровольцем у територіальну оборону Києва й невдовзі приєднався до лав ЗСУ. Під час виконання завдання в автомобіль, у якому перебував Григорій, влучив артилерійський снаряд. У нього залишилися батьки, дружина і маленький син.

Нагадаємо, Барчишин свого часу грав на позиції півзахисника за Галичину-Карпати, Карпати-2, Оболонь-2, київську Чайку, а також виступав у першості Львівщини за Синьковичі та Карпати-Кам'янка.

Попрощатися з героєм можна буде у вівторок, 11 липня, о 15:00 у Гарнізонному Храмі святих Петра та Павла.

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