Еще один известный экс-футболист отдал жизнь в борьбе с российскими оккупантами.

"На войне против России погиб экс-защитник ФК Космос (Павлоград), ФК Металлург (Новомосковск), ФК Мариуполь, ФК Торпедо (Запорожье), ФК Сталь (Каменское), ФК Электрометаллург-НЗФ (Никополь) – 50-летний Виталий Зализняк.

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Экс-футболист был солдатом, наводчиком пулеметного отделения взвода огневой поддержки роты огневой поддержки. Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Железнодорожное Виталий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества выражаем искренние соболезнования родным и близким Виталия... Слава Герою! Вечная память..." – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Добавим, что Зализняк успел поиграть в элитном дивизионе Украины – 11 матчей за Мариуполь в конце 90-х.

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