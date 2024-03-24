– Проти Боснії Довбик грав в основі, але Яремчук, який вийшов на заміну, оформив гол + асист. Як думаєте, кого з нападників Ребров випустить у старті на Ісландію?

– Хороше запитання. Я про це два дні думаю. Найімовірніше, почне Довбик, але я б хотів, щоб Україна зіграла у два нападники і вони обидва зіграли з перших хвилин. Але навряд чи Сергій Станіславович у такій важливій грі буде ризикувати з перших хвилин.

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Сподіваюся, що у Роми Яремчука буде більше часу, ніж у грі з Боснією. Завдяки йому життя триває і наші гратимуть у фінальному матчі відбору за вихід на Євро. Добре, що за 10 хвилин він усе встиг зробити, але хочеться його бачити більше.

– А хто особисто вам імпонує більше, як форвард: Яремчук чи Довбик?

– Мені Рома давним-давно подобається. Так, у Валенсії він не відразу почав. Пам'ятаю, в жовтні чи листопаді я йому писав: "Давай! Усе в тебе вийде". Я його ще пам'ятаю малим. Коли я був у Динамо-2, то Яремчук тільки починав.

Я у ньому відразу побачив задатки. У нас із ним схожий стиль. Я дуже радий за нього – що він все частіше грає в старті Валенсії, забив Реалу. Я не здивований, що він практично самотужки витягнув гру з Боснією. Слава богу, що у нас є такі нападники, – сказав Мілевський у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, вирішальна битва з Ісландією за вихід на чемпіонат Європи відбудеться у вівторок, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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