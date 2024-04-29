"Вирвали перемогу наприкінці в такому матчі, ще й у меншості – молодці. Те, що я бачив, мені, в принципі, сподобалося. Але знаєте, в таких іграх краса відходить на другий план, а головне – результат. Тим паче зараз, коли ближче до кінцівки, кожне очко на вагу золота. Динамо бореться за чемпіонство, тому, думаю, ці два очки дуже дорогого вартують.

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Переможний гол Динамо? На Супрягу не схоже, що він віддав передачу в цьому моменті. Молодець, росте хлопець. Якби це було раніше, то чи пробивав би він сам? Скоріш за все, так. Молодець, побачив Ваната в кращій позиції та віддав гольовий пас. Неважливо, хто заб’є, важливо – перемога.

Чи заслужив Супряга на шанс? Скільки б часу тобі не давали, навіть за цей короткий період потрібно старатися щось демонструвати і старатися приносити користь своїй команді. Заслужив чи не заслужив – я думаю, що в нього буде можливість вийти і у стартовому складі. Це вже залежить він тренерського штабу. Але найголовніше, повторюся, потрібно якомога більше приносити користі. Неважливо, скільки би у тебе не було часу – 5 хвилин чи 20 – потрібно показувати свій особистий рівень.

Звичайно, ця перемога дасть Динамо емоційний заряд перед наступними матчами. Будь-яка звитяга, особливо на останніх секундах – це лише позитивні емоції. Значно легше готуватися до наступної гри, коли в тебе все добре, коли перемога за перемогою, ніж коли ти після поразки і тобі важко морально. Але все-таки я думаю, що одним з найважливіших матчів буде гра між Динамо та Шахтарем. Скоріш за все, там і буде все вирішуватися", – поділився Шацьких у коментарі Динамоманія.

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