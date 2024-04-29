"Вырвали победу в конце в таком матче, еще и в меньшинстве – молодцы. То, что я видел, мне, в принципе, понравилось. Но знаете, в таких играх красота отходит на второй план, а главное – результат. Тем более сейчас, когда ближе к концовке, каждое очко на вес золота. Динамо борется за чемпионство, поэтому, думаю, эти два очка очень дорогого стоят.

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Победный гол Динамо? На Супрягу не похоже, что он отдал передачу в этом моменте. Молодец, растет парень. Если бы это было раньше, то пробивал бы он сам? Скорее всего, да. Молодец, увидел Ваната в лучшей позиции и отдал голевой пас. Неважно, кто забьет, важно – победа.

Заслужил ли Супряга шанс? Сколько бы времени тебе не давали, даже за этот короткий период нужно стараться что-то демонстрировать и стараться приносить пользу своей команде. Заслужил или не заслужил – я думаю, что у него будет возможность выйти и в стартовом составе. Это уже зависит он тренерского штаба. Но самое главное, повторюсь, нужно как можно больше приносить пользы. Неважно, сколько бы у тебя не было времени – 5 минут или 20 – нужно показывать свой личный уровень.

Конечно, эта победа даст Динамо эмоциональный заряд перед следующими матчами. Любая победа, особенно на последних секундах – это лишь положительные эмоции. Значительно легче готовиться к следующей игре, когда у тебя все хорошо, когда победа за победой, чем когда ты после поражения и тебе тяжело морально. Но все-таки я думаю, что одним из самых важных матчей будет игра между Динамо и Шахтером. Скорее всего, там и будет все решаться", – поделился Шацких в комментарии Динамомания.

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