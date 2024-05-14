Напередодні Кривбас в рамках 28-го туру УПЛ поступився Поліссю (0:1) і забезпечив Динамо другу сходинку турнірної таблиці, яка гарантує киянам участь у єврокубках. "Біло-сині" розпочинатимуть міжнародний сезон із 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

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За інформацією польського журналіста Пьотра Слонки, Динамо планує проводити свої поєдинки в єврокубках біля кордону з Україною. Кияни розглядають три варіанти дислокації. Найсерйознішими є – Бухарест (Румунія) і Кишинів (Молдова). Також зазначається, що представники Динамо зондують грунт в одному місті у Польщі, назва якого поки що невідома.

Нагадаємо, минулого сезону кияни вперше в історії могли виступити в основному етапі Лізі конференцій, однак не змогли пройти кваліфікацію, двічі програвши турецькому Бешикташу. Як наслідок, вперше за 18 років Динамо не пробилося у груповий етап єврокубків.

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