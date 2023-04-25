Технічний арбітражний комітет визначився щодо майбутнього скандально відомого арбітра. В наступному сезоні Лаос буде викреслений зі списку польових суддів.

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Як повідомляє Marca, у сезоні 2023/24 досвідчений фахівець відповідатиме за VAR. Наразі Лаосу 47 років. В Іспанії немає обмеження щодо віку арбітрів, але комітет хотів би дати можливість молодим суддям проявити себе.

Лаос дебютував в Ла Лізі в вересні 2008 року. Загалом він відпрацював на 282 матчах чемпіонату Іспанії. З 2011 року він був арбітром ФІФА. Лаос обслуговував чемпіонат світу в Росії та Катарі, Євро-2020, працював на Олімпійських іграх-2016, а також на фіналі Ліги чемпіонів у 2021 році. Один з останніх скандальних матчів Лаоса відбувся саме в Катарі. Під час чвертьфіналу між Нідерландами та Аргентиною арбітр показав 18 карток.

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